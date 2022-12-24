الفيفا يكشف عن تقييم منتخبات كأس العالم





كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم السبت، عن المنتخبات التي حصلت على التقدير والدرجة الأعلى في كأس العالم 2022.

تقييم منتخبات كأس العالم

وقال الفيفا، خلال تقرير نشره عبر موقعه الرسمي، إن منتخب الأرجنتين الفائز باللقب حصل على تقدير ممتاز، رغم الخسارة المبكرة وغير المتوقعة أمام السعودية في بداية المشوار.

وأشار إلى أن نجوم الأرجنتين قدموا بعد ذلك أداء مميزا خلال البطولة، وسجلوا أهدافا رائعة، بمزيج من الأداء الجماعي والمهارات الفردية، كما اختبروا قوة أعصابهم في تحدي ركلات الترجيح، وأظهروا نجاعة كبيرة.

وحصل منتخب المغرب أيضا على تقدير ممتاز، وفقا للتقرير، بعد مسيرة تألق لافتة، حيث احتل المركز الرابع في كأس العالم.

وتابع الفيفا: “بمزيج من الدفاع المنظم والهجمات المرتدة الفعالة، حقق المغرب إنجازا غير مسبوق، بالتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ إفريقيا، بفضل مجموعة من اللاعبين الشباب، تم توظيفهم جيدا مع لاعبي الخبرة في منظومة عمل المدرب وليد الركراكي”.

وواصل: “مع استراتيجية واضحة وحماس وتضحية، استطاع المغاربة هزيمة منتخبات النخبة في العالم.. لذا لم يكن من المفاجئ منحهم تقدير ممتاز في البطولة”.

وأعطى الفيفا منتخب فرنسا تقدير جيد جدا، لافتا إلى ان ركلة ترجيح واحدة منعته من الحفاظ على لقبه، كما حصل منتخب كرواتيا على نفس التقدير.

وأضاف: “كرواتيا، هذه الدولة الكروية العظيمة لا يزيد عدد سكانها عن 4 ملايين نسمة، وهو ما يقل بعشرات الملايين عن دول أوروبية أخرى غابت عن مونديال قطر، مثل إيطاليا وتركيا ورومانيا”.

بوابة فيتو