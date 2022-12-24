ابنة بيليه تنشر صورة من المستشفى مع والدها “ليلة أخرى معًا”





نشرت ابنة بيليه صورة لأسطورة كرة القدم البرازيلية من سريره في المستشفى في ساو باولو الجمعة وهي تعانقه مرفقة بعبارة “ليلة أخرى معًا”.

ويعاني بيليه من تفاقم مرض السرطان بالإضافة إلى مشاكل في الكلى والقلب.

وكتبت ناسيمنتو مع الصورة التي نشرتها على إنستغرام ما زلنا هنا، في الكفاح وفي الإيمان. ليلة أخرى معًا”.

الأربعاء، أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين، حيث يتعالج الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، أن سرطان القولون “تفاقم” وأن بيليه بحاجة إلى “رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي وفي القلب”.

قبل دقائق من ذلك، أعلنت ناسيمنتو وفلافيا أرانتيس، وهي ابنة أخرى من بنات بيليه، على إنستغرام أن والدهما سيقضي عيد الميلاد في المستشفى.

الأحد الماضي، نشرت ناسيمنتو صورة لأرانتيس وهي تدلك قدم والدهما اليسرى بينما كان يشاهد نهائي كأس العالم في قطر على شاشة التلفاز.

وعقب المباراة، هنأ بيليه ليونيل ميسي على فوزه “المستحق” بكأس العالم بعد تغلب الارجنتين على فرنسا بركلات الترجيح.

وشاهد بيليه مواطنه نيمار يعادل رقمه بتسجيله الهدف الـ77 بقميص البرازيل بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 105+1 من الشوط الإضافي الأول أمام كرواتيا في ربع النهائي قبل الخسارة بركلات الترجيح.

نُقل بيليه إلى المستشفى في ساو باولو في 29 نوفمبر بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون في سبتمبر 2021.

البيان