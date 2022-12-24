ميسي يمدد عقده مع “باريس” موسماً آخر





ذكر تقرير إعلامي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيمدد عقده مع فريق باريس سان جيرمان لمدة موسم، مع وجود خيار للتمديد لعام آخر.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن عقد ميسي مع سان جيرمان ينتهي في يونيو 2023.

كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي .سي”، أن جورد والد اللاعب يتفاوض مع لويس كاموبس مدير باريس سان جيرمان منذ أشهر، وأن الاتفاق يأتي بعد اجتماع مع مالك النادي القطري ناصر الخليفي في الدوحة.

وبينما أعرب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أخيراً، عن رغبته في إعادة ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، للنادي مرة أخرى، إلا أنه لم يحاول التفاوض مع اللاعب أو والده.

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