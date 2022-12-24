حميدتي: لا نتردد في الاعتراف بأي تقصير أو تجاوز صاحب أداء أفراد أو جماعات من الشرطة خلال تنفيذ القانون





قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو إن أعياد الشرطة لهذا العام تمثل فرصة كبيرة للمراجعة والمحاسبة وتقييم الأداء، لتعزيز وتقوية العلاقة مع المجتمع لتحقيق الرضا العام.

وأوضح حميدتي خلال كلمة في ختام احتفالات الشرطة بقاعة الصداقة “وهنا نؤكد أننا لا نتردد في الاعتراف بأي تقصير أو تجاوز صاحب أداء أفراد أو جماعات من الشرطة خلال تنفيذ القانون، فالقاعدة عندنا ـ لا كبير على القانون وأي تجاوز نقابله بالحسم، وتشهد بذلك ساحات العدالة للعديد من المحاكمات لأفراد من الشرطة أو القوات النظامية الأخرى، بسبب تجاوزهم للقانون”.

ووأضاف “ونشير إلى أن هناك لجنة من الأجهزة المختصة تعمل في التحري والتحقيق في جميع الجرائم التي صاحبت الثورة، وقد تم تقديم عدد من البلاغات للمحاكم ويجري التحري في بلاغات أخرى، تحقيقاً لمبدأ العدالة وسيادة حكم القانون”.

وأكد أن الشرطة ستظل دائماً صمام أمان الدولة مؤمنة بشعار “الشرطة في خدمة الشعب” التزاماً بواجبها في حماية وحفظ الأمن والاستقرار وفقاً للدستور والقانون مضيفاً “ومهما تعاقبت الحكومات ستظل الشرطة دائماً في الحياد دون الالتفات لأي وضع سياسي”.

باج نيوز