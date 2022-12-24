ماذا يحدث إذا وضعت بصلة “مقشرة” في غرفة النوم؟





البصل، عنصر أساسي في أطباق الطهي، مفيد للصحة. في حال كانت نيئة ومطبوخة على حد سواء، لها العديد من الفوائد الصحية.إعلانولكن تصبح فوائد البصل، لا تعد ولا تحصى، إذا قطعت بصلة ووضعتها بالقرب من السرير لأنها ستحقق تأثيراً مذهلاً.إعلانوفقا لموقع InoSMI الطبي، يساعد البصل في تقوية جهاز المناعة، ويدعم نظام القلب والأوعية الدموية، ويساعد في مكافحة الالتهابات، ويحتوي على مضادات الأكسدة، ولكن إذا قشرت بصلة، وقطعتها إلى أرباع، ووضعتها بالقرب من سريرك، فسترى عدد الفوائد التي يجلبها هذا المنتج.ما هي فوائد البصل في غرفة النوم؟يقول الموقع الطبي نقلا عن دراسة حديثة: “إذا قمت بتقطيع البصلة إلى 4 قطع ووضعتها في غرفة النوم، فسوف يكون لها تأثير ملفت للنظر.وسيجعلك التأثير المضاد للأكسدة للخضروات أكثر صحة ونشاطًا.ويضيف: “وضع البصل في غرفة النوم مفيد أيضًا في قتل الجراثيم في الغرفة، ويدعم أيضًا صحة القلب، ويمنع الأمراض المعدية، حيث يحتوي على مركبات تقوية المناعة”.وفقا للموقع، فإن البصل يعمل كمضاد حيوي طبيعي، وهو مهم من حيث محتواه من الفيتامينات A وC وB. كما أنه مصدر غني للكبريت واليود والكالسيوم والحديد وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.وأضاف: “إذا وضعت البصل بالقرب من السرير وإبقائه بالقرب منك في المنزل مفيد لأسباب عديدة. سيساعدك ذلك على التنفس بسهولة عندما تكون مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا”.وبحسب الموقع الطبي، إذا قطعت البصلة إلى 4 قطع ووضعت القرنفل في مكان ما في زاوية غرفتك، فسوف يساعد ذلك في قتل الجراثيم في الأماكن المغلقة، ويلعب البصل دورًا مهمًا في تطهير الجهاز التنفسي. بفضل الشعور بالراحة في الشعب الهوائية التي يمنحها البصل، يمكنك التخلص بسرعة من مشكلة السعال. كما وجدت الدراسات أن الكبريت الموجود في البصل يمكن أن يساعد في تأخير أو تقليل ظهور ارتفاع ضغط الدم.

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