الاتحاد ضد النصر في كأس السوبر السعودية والهلال يواجه الفيحاء





سيصطدم الاتحاد مع النصر في قبل نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم بعد تغيير نظام المسابقة، بينما يلتقي الهلال مع الفيحاء بعد سحب القرعة اليوم السبت.

وكانت كأس السوبر تقام من مباراة واحدة بين بطلي دوري المحترفين وكأس ملك السعودية.

لكنها ستسير على نهج كأس السوبر الإسبانية التي أقيمت مرتين في السعودية بعد تعديل نظامها لتشمل أربعة أندية.

وتضم البطولة الآن بطل الدوري ووصيفه (الهلال والاتحاد) وبطل كأس الملك (الفيحاء) واختير النصر صاحب المركز الثالث بالدوري لأن الهلال كان وصيف بطل الكأس.

وتقام المباراة النهائية يوم 29 يناير كانون الثاني في استاد الملك فهد بالرياض.

وتوج الهلال بكأس السوبر الماضية بتغلبه بركلات الترجيح على الفيصلي.

البيان