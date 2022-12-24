اعلان حالة الطوارئ بولاية جنوب دارفور وحظر التجوال بمحلية بليل





أصدر والي ولاية جنوب دارفور حامد محمد التجاني هنون أمر اعلن بموجبه حالة الطوارئ بولاية جنوب دارفور وحظر التجوال داخل محلية بليل إعتبارا من اليوم الرابع والعشرين ماعلانن ديسمبر ٢٠٢٢م من الساعة السادسة مساءا و حتى الساعة السادسة صباحاً لحين إشعار آخر.

ويأتي أمر الطوارئ في أعقاب إندلاع أعمال عنف قبلي بين قبيلتى الداجو والرزيقات في مناطق شرق محلية بليل أدت الى مقتل عدد من المواطنين وحرق قرى وممتلكات.

ونوه الوالي الى أن القرارات اتخذت لحسم التفلتات الأمنية بتفويض القوات النظامية بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية وفقا للقانون وقانون الطوارئ. و ان كل من يخالف الامر يعاقب بموجب قانون الطوارئ.

ويستثنى من هذا الأمر القطاع الصحى والعاملين به وخدمات المياه والكهرباء والمخابز والابار وناقلات مياه الشرب وسيارات الإسعاف والحالات الصحية الطارئة.

وجاء أمر الطوارئ عملأ بإحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م وإستنادا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٢٣ /لسنة ٢٠٢١م وعملا بقانون تنظيم الحكم اللامركزي واحكام المادة (٥/ح) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وبسط هيبة الدولة.

ووجه الأمر امين عام الحكومة والاجهزة المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.

وكالة سونا