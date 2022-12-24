لجان المقاومة تؤجل مليونية (25) ديسمبر لتزامنها مع أعياد الكريسماس





أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم تأجيل احتجاجات مجدولة ضد الانقلاب العسكري، كان مقرر لها الأحد 25 ديسمبر، لتزامنها مع أعياد ميلاد السيد المسيح (الكريسماس).

وشهد العام الماضي جدلاً واسعاً بسبب اعتراض بعض المسيحيين على تنظيم احتجاجات متزامنة مع الكريسماس، ما خلق صعوبات للمصلين في الوصول إلى الكنائس، بجانب تعرض عدد منهم للمضايقات الأمنية، ولرشقات الغاز المسيلب للدموع.

وقالت بيان صادر عن لجان، المقاومة اليوم ، “وفقاً لتقديراتنا الميدانية فإننا نعلن عن تأجيل مليونية 25 ديسمبر 2022م المجيدة المعلنة سابقاً، وسنخرج إلى الشوارع في يوم 26 ديسمبر” .

وتقدم البيان الممهور بتوقيع (تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى، _تجمع لجان أحياء الحاج يوسف، تنسيقية شرق النيل جنوب، لجان أحياء بحري) بالتهنئة للمسيحيين في أعياد الميلاد.

وتعهدت لجان المقاومة بالعمل مع جموع طوائف الشعب بمختلف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم وجهاتهم لأجل إسقاط ما وصفتهم بالطواغيت، وتحقيق الحلم بالوطن الذي يستحقه الشعب السوداني، على أن تكون فيه المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات”.

باج نيوز