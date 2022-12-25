أوبشار: ترك ليس حريصاً على الشرق





كشف مقرر مجلس البجا عبدالله أوبشار أن التواصل مع رئيس المجلس السابق محمد الأمين ترك كان بواسطة القيادي بالشرق محمد طاهر إيلا وأشار إلى أن الأخير بارك الخطوة وبعدها خرج أيلا بتصريح أنه أرجع ترك إلى رئاسة المجلس.

وقال أوبشار في حوار مع “اليوم التالي” إن الناظر ترك حدد اجتماعاً وتراجع عنه ولم يأتِ إلى بورتسودان وتم إخطاره لأسبوع آخر وأضاف: “أيضاً لم يأتِ وفي المرة الثالثة تفاجأنا بانضمامه للكتلة الدموقراطية”.

وتابع أوبشار: “إن خبر انضمام ترك للكتلة الديمقراطية كان مفاجئاً، وصادماً لنا وكان هذا الفيصل وما توصلنا إليه إن الناظر ترك ليس حريصاً على الشرق أو المجلس الأعلى لنظارات البجا.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي