استمرار العد الحركي والمسح المروري لتحقيق السلامة المرورية





أكدت الهيئة العامة للطرق والجسور استمرار عمليات العد الحركي والمسح المروري الرابع بكافة المحطات على الطرق القومية.

وقال محمد إبراهيم مختار، من الإدارة العامة للتخطيط والبحوث ودراسات الجدوى والمشرف على محطة سوبا: إن العد الحركي يتزامن مع (٤) محطات رئيسة حاكمة في مداخل ولاية الخرطوم منها محطة الجيلي وجبل أولياء وفي طريق أم درمان بارا وسوبا.

وجزم بانسياب الحركة المرورية بصورة طبيعية ولفت إلى وجود كثافة مرورية عالية تشهدها محطة سوبا باعتبارها المدخل الرئيس للولاية الوسطى وولايتي القضارف وسنار ما ترتب عليه حجم حركة كبيرة جداً.

وأوضح أن الهدف من العد الحركي تحديد حجم الحركة المرورية للاستفادة منه في أعمال الصيانة وتوسعة الطرق مستقبلاً بناءً على نتائج العد الحركي والمسح المروري، وتابع أن العد يسهم في ضبط إيرادات التحصيل والسلامة المرورية للمركبات الناقلة ويمثل قاعدة بيانات وتحديد الأحمال والأوزان وضبط المخالفات لتأثيرها الواضح على الطرق القوميه وأقر بشكاوى من مستخدمي الطريق من رداءة الطرق. وقال: تزامناً مع العام الجديد ستوظف موارد الهيئة لأجل صيانة الطرق القومية كافة في البلاد.

الخرطوم- رشا التوم

صحيفة الصيحة