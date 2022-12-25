المريخ في مواجهة ود نوباوي اليوم





يسعى المريخ لتحقيق فوز جديد في الممتاز حينما يُواجه منافسه ود نوباوي اليوم لحساب الجولة “16” من المسابقة.

ويدخل المريخ لقاء اليوم وهو يمتلك “26” نقطة، ويسعى للاقتراب أكثر من الصّدارة، حيث يتقدّم عليه الهلال وحي العرب بورتسودان في روليت المسابقة، كما يتطلّع لدخول مُواجهة القمة الخميس المقبل في وضع معنوي ونفسي جيد من خلال الفوز في لقاء اليوم.

ويفتقد المريخ خدمات لاعب وسطه الأنغولي خوسيه ماكايا بداعي الإيقاف، فيما ينتظر أن تشهد المواجهة مشاركة الثنائي الهجومي الشاب الجزولي نوح وابراهيما كمارا منذ البداية، إلى جانب إمكانية مشاركة التش في جزء من اللقاء بعد تعافيه من الإرهاق العضلي وعودته للتدريبات الجماعية.

بدوره، يعمل ود نوباوي على تحقيق نتيجة إيجابية تُساعد الفريق على التقدُّم في سلم الترتيب، حيث يمتلك في رصيده حالياً “14 نقطة”.

وينتظر أن يحرص الطاقم الفني للهلال بقيادة المدير الفني الكونغولي فلوران ايبينجي على متابعة اللقاء من داخل الملعب لرصد كل صغيرة وكبيرة عن المريخ قبل لقاء القمة الخميس المُقبل.

صحيفة الصيحة