حجز جناح ملكي باسم رونالدو في أحد فنادق ⁧‫الرياض‬⁩ تمهيدا لانتقاله للنصر السعودي





اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل كبير من الانتقال إلى نادي النصر السعودي، ومن الممكن الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة التاريخية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الإعلامي وليد الفراج في تصريحات عبر برنامجه “أكشن مع وليد” على شبكة “إم بي سي”: “هناك حجز فندقي لجناح ملكي لمدة ستة أشهر في أحد الفنادق بالرياض لأحد النجوم”، مضيفًا “الصفقة التاريخية شكلها قربت انتقال رونالدو إلى النصر يعتبر إضافة للدوري”.

وأكد الإعلامي وليد الفراج أن بعد الصفقة التاريخية بانتقال رونالدو إلى النصر، قد يكون هناك برنامج تمويلي للأندية السعودية لصفقات أخرى قادمة، مشيرًا إلى أن الصفقة تأتي تحت عنوان “التسويق الرياضي”.

صحيفة المرصد