ترقيات وسط قوات الشرطة شملت ضباط محالين المعاش





أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي قرارات بترقية عدد من ضباط الشرطة شملت ترقية كل مديري الشرطة القدامى الي رتبة الفريق أول شرطة بينهم سيد الحسين وعادل العاجب كما تمت ترقية كل الذين فصلوا في العام 89,وكذلك كل الذين تقلدوا منصب نائب مدير الشرطة الي رتبة الفريق .

واصدر الفريق أول عنان وزير الداخلية قرارات بترقية اللواءات الاوائل في دفعهم الى رتبة الفريق بينهم اللواء عز الدين سيد احمد مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم السابق بجانب ترقية ضباط الدفعة 59الذين فصلوا من الكلية بعد تخرجهم باربعةشهور الى رتبة اللواء وعددهم 23 .

كما تمت ترقية 473 الى الرتب العليا ..وتمت ترقية شهداء دورة الزمالة 17الى رتبة اللواء

كما منح نوط الجدارة لعدد 90من المعلمين بالكليات ومعاهد الشرطة..

صحيفة الصيحة