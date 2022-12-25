ريال مدريد يتبع إستراتيجية رونالدو مع مبابي





رد نادي ريال مدريد على محاولات الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، العودة إلى طاولة أولويات “الملكي”.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مسؤولي الريال حذفوا مبابي من الخطط المستقبلية، منذ قرار اللاعب تجديد عقده مع سان جيرمان في مايو/أيار الماضي.

وأشارت إلى أن النادي بدأ بناء مشروعه الخاص عقب استبعاد مبابي، عن طريق تعزيز مكانة بعض اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.

وأوضحت أن الميرنجي لا يبدو مستعدا لإضاعة الوقت مرة أخرى، رغم الأنباء العديدة مؤخرا عن رغبة نجم باريس في الانتقال إلى صفوفه، لافتة إلى أن “ما قدمه مبابي في كأس العالم، لم يغير أي شيء”.

وقالت “ماركا”: “رغم طرح أنباء عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد مؤخرا، لم تفكر الإدارة في الأمر أبدا، ونفس الإستراتيجية تتكرر مع مبابي، لأن وصول أحدهما سيتبعه تغيير للأدوار في المجموعة الحالية من اللاعبين”.

وختمت: “مستقبل فينيسيوس بات يكتسب أهمية خاصة داخل ريال مدريد، حيث يخطط النادي لجعله القائد المستقبلي للفريق الملكي”.

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