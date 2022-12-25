الأمة يدعو إلى إطلاق عملية الحوار وإعلانها للفضاء السياسي





يؤكّد حزب الامة بمناسبة أعياد الميلاد عهده الشعب السوداني العمل من أجلّ ترسيخ التعايش والمحبة وتعزيز المساواة والتآخي والحرية والديمقراطية، ومقاومة الإستبداد والتطرف.

دعا حزب الأمة في السودان، إلى إطلاق عملية الحوار وإعلانها للفضاء السياسي، بعدما كانت تدور في الغرف المغلقة، حتى تتسع لتشمل القوى غير الموقّعة على الاتّفاق، لتحقيق إجماعٍ وطنيّ عريض.

جاء ذلك بحسب بيانٍ صادرٍ، الأحد، أطّلع عليه”باج نيوز”

وقال الحزب إنّ أعياد الميلاد هذا العام تأتي والبلاد تشهد صراعًا مريرًا عنوانه إعلاء المصالح الذاتية الضيّقة على مصلحة البلاد.

وأضاف” كاد أنّ يعصف بوحدة الكيان السوداني، وأنّ يذهب بالثوابت الوطنية أدراج الرياح”.

باج نيوز