وزير المالية: الإمداد الكهربائي يُغطِّي (40%) من سُكّان البلاد





أقر وزير المالية د. جبريل إبراهيم بوجود عجز في الإمداد الكهربائي بالسودان، وقال إنه يغطي نحو (40%) من سكان البلاد.

وأكّد جبريل خلال مراسم توقيع عقد محطة كهرباء الفولة التحويلية بين (حكومة غرب كردفان وشركة XD الصينية) لمد مدينتي بابنوسة والمجلد بالتيار الكهربائي عبر الشبكة القومية، أكّد أهمية مشروعات الكهرباء في التنمية، وأشار للجهود الجارية مع عدد من الجهات لرفع إنتاج البلاد من الكهرباء أو مُضاعفة العمل لتوسيع الشبكات الموجودة، مشيراً لسعي الدولة لتعميم الكهرباء لكل ولايات البلاد، وقال إنّ محطة كهرباء الفولة التحويلية ستعمل بالغاز المنتج من البترول بغرب كردفان باعتباره أقل تكلفة وأسرع في عمليات الإنشاء، وكشف جبريل عن حل مشاكل المياه بغرب كردفان، وقال إنّ العمل في البنيات التحتية بالولاية يمضي بصورة طيبة، وطالب الوزير مكونات الولاية بنبذ العُنف وخطاب الكراهية ووقف الاقتتال الذي لا جدوى منه سوى فقد الأرواح وهدر الموارد، وأكد التزام المالية بحقوق غرب كردفان من الموارد المُنتجة، مطالباً بإيقاف عمليات التخريب في حقول النفط وتعطيل عمل الشركات والمحافظة على الأمن، وتابع “الأمن قرين للتنمية”.

صحيفة الصيحة