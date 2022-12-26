توتنهام يفلت من الخسارة أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي





قلب توتنهام تأخره بهدفين أمام مضيفه برنتفورد إلى تعادل مثير 2 /2 اليوم الاثنين بالمرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برنتفورد بهدف حمل توقيع الألماني فيتالي جانيلت في الدقيقة 15.

وبعد مضي تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف ايفان توني الهدف الثاني للفريق صاحب الأرض.

لكن القائد هاري كين رد بهدف لتوتنهام في الدقيقة 65 وبعدها بست دقائق سجل الدنماركي الدولي بيير اميل هوبيرج هدف التعادل للفريق الضيف.

ورفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع مقابل 20 نقطة لبرنتفورد في المركز التاسع.

البيان