السودان يتوصّل إلى اتّفاق مع روسيا





وفق ما أشارت وكالة السودان الرسمية.

توصّل السودان إلى اتّفاق مع روسيا يشدّد على أهمية إيصال القمح والحبوب والمخصّبات الزراعية للدول لا سيما الإفريقية.

والأثنين، التقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق سفير روسيا الاتحادي لدى السودان، فلاديمير جيلتوف.

وأمنّ الطرفان على العمل على مساعدتها لتحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة تحديات التغيير المناخي وتقليل كلفة الحصول على الطاقة لتحريك الإقتصاديات الوطنية.

وشدّد علي الصادق، على موقف السودان الثابت تّجاه حلّ النزاعات الدوليّة بالطرق السلمية والدبلوماسية عبر التفاوض.

وأشار إلى ضرورة تفعيل آليات الأمم المتحدة لتحقيق السلام والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

باج نيوز