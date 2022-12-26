تِرِك: “مركزي التغيير” باستثناء الأمة والمؤتمر السوداني عبارة عن “كائنات مجهرية”





قال رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر سيد محمد الأمين تِرِك، إنه ليس معنياً بما يجري من اتفاق إطاري ثنائي وليس جُزءاً منه.

وتأتي تصريحات رئيس مجلس نظارات البجا على خلفية حديث للناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير “المجلس المركزي” جعفر حسن بأن تِرِك لن يكون جزءاً من العملية السياسية وأن أطرافها محددون مسبقاً.

وقال ترك لـ(الصيحة) “على، جعفر حسن مغازلة المهرولين لهذا الاتفاق، ونحن أكدنا رفضنا لهذا الاتفاق الإطاري”، مشيراً إلى أن جعفر حسن يعرفهم ويعلم صولاتهم وجولاتهم عندما كان على دفة الحكم لـ(3) أعوام عجاف ـ على حد تعبيره ـ، وأكد أن تِرِك رمزٌ شرقاويٌّ لا يمكن تجاوزه في أي مُعادلة، وأكد تِرِك أنّهم يؤمنون بقضية شعبهم ووطنهم، وذلك عبر تفويض جماهيري في مؤتمري سنكات الأول والثاني، أبرزها إلغاء مسار الشرق وتخصيص منبر تفاوضي لأهل شرق السودان، وقال تِرِك إنّه نائب رئيس الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” ويقود هذا التحالف الذي يضم قِوى سياسية ذات وزن كبير، مُقارنةً بالطرف الذي يتحدّث عنه جعفر حسن ما عدا حزبي الأمة القومي والمؤتمر السوداني، وتابع “والبقية عبارة عن كائنات مجهرية ولافتات لا تأثير لها”.

صحيفة الصيحة