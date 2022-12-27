الهلال يقرر رفع مذكرة عاجلة للاتحاد ومدير الشرطة





قرر مجلس إدارة نادي الهلال، رفع مذكرة عاجلة للاتحاد العام لكرة القدم، مسنودة بالفيديوهات التي تؤكد تجاوزات التحكيم والظلم الذي لحق بالفريق وأثر على نتائجه في بطولة الدوري الممتاز، وضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة في هذا الصدد- بحسب ما أوردت صفحة النادي الرسمية.

كما قرر الاجتماع رفع مذكرة لمدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم حول الأحداث التي أعقبت مباراة الهلال وكوبر باستاد كوبر “بعد استعمال الشرطة للغار المسيل للدموع في مواجهة جماهيرنا الوفية دون أن يكون هنالك ما يستدعي ذلك”، وفتح تحقيق عاجل فيما حدث بعد الضرر النفسي والصحي الذي أصاب عدداً من منسوبي النادي.

صحيفة الصيحة