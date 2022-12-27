إطلاق هاشتاق (ألحق ولدك) في السودان لمحاربة تفشي المخدرات





أطلق مستخدمون لمواقع التواصل بالسودان، هاشتاق (ألحق ولدك)، لمحاربة تفشي المخدرات بالسودان بصورة عامة ومُخدِّر الآيس كريستال الذي يُعرف بـ”مخدِر الشيطان” على وجه الخصوص.

والآونة الأخيرة، شهدت تفشياً لافتاً للمخدرات بأنواعها في السودان الذي يعاني سيولة أمنية وأزمات سياسية واقتصادية خانقة، وسط تزايد مخاوف الأسر من تفشي المخدرات وارتفاع أعداد المدمنين المترددين لمراكز العلاج.

وقالت اختصاصية علاج الإدمان، الدكتورة رشا عبد الحفيظ ، لـ“العربية.نت”: “الآيس منشط، خطورته أنه سريع الإدمان وتصل إلى ثلاثة أضعاف سرعة إدمان الكوكايين، وعلى المدى البعيد يؤدي إلى الهزال الشديد وفقدان الوزن بطريقة ملحوظة، وزيادة معدلات الإصابة بالنوبات القلبية واضطراب في النوم، ويمكن أن يمتد عدم النوم لعدة أيام، ما يضطرهم إلى إدمان مواد أخرى ليتمكنوا من النوم. أيضاً يعانون من الذهان والهلوسة ويخيل إليهم أنهم مراقبون، وأن هناك من يُريد إلحاق الأذى بهم، لذلك يبادرون بالعداء للدفاع عن أنفسهم، أيضاً تنتابهم نوبات خوف وهلع شديد وكلها من تأثير الآيس”.

ونادت الدكتورة رشا بأهمية العلاج من الآيس، وضرورة تكامل جهود الدولة والأسرة ومراكز العلاج لمحاربة تفشي هذا الوباء.

صحيفة السوداني