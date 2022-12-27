مساعدات أمريكية لتوفير الغذاء لمليون شخص في السودان





توقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة وصول سفينة محملة بشحنات غذائية تشمل العدس والزيت في الشهر المقبل لمساعدة مليون شخص متأثر بـ”نقص خطير” للغذاء في السودان.

وقال المكتب الأممي في تقريره الأسبوعي أمس، إن سفينة المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى ميناء بورتسودان في نوفمبر الماضي كانت تحمل (47) ألف طن من الذرة الرفيعة بقيمة (80) مليون دولار أمريكي مُقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق “بيل إيمرسون الإنساني” وتكفي لمساعدة مليون شخص في السودان. وذكر التقرير الأممي أن التوزيع سيكون عبر برنامج الغذاء العالمي.

ونقل المكتب الأممي عن برنامج الأغذية العالمي قوله إن هذه المساهمة “غير العادية” البالغة (80) مليون دولار أمريكي مساهمة عينية من خلال هذا الصندوق الاستئماني هي الأولى من شحنتين.

وأضاف التقرير: “من المتوقع أن تكون الشحنة الثانية التي تحمل العدس (3,950 طن متري) والزيت (1,700 طن متري) خلال يناير المقبل”. وتابع: “ستكمل الشحنة القادمة سلة الغذاء الشاملة لبرنامج الأغذية العالمي وتسمح هذه المساهمة للبرنامج بتجنب انقطاع خطير في خط الإمداد من خلال سد الفجوة بين الآن وأبريل القادم”.

صحيفة السوداني