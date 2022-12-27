‏الحركة الشعبية: مواكب الأمس شهدت استمرار العنف ضد المواكب السلمية





قالت الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان إن تظاهرات الأمس ‏شهدت استمرار العنف ضد المواكب السلمية.

وشددت الحركة في بيان على أن ذلك يستدعي حشد كل طاقات الحركة الجماهيرية والعمل المشترك بكافة الأشكال للمطالبة بوقف العنف ضد المواكب السلمية وسيما تحريم استخدام الذخيرة الحية والقنابل.

وأضافت “إن قضية وقف العنف ضد الحركة الجماهيرية يجب أن تظل قضية رئيسية في نشاطنا اليومي ونشاط قوى المجتمع المدني والسياسي حتى تحقق”.

باج نيوز