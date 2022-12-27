«الحرية والتغيير» تضع تصورات لثلاث من قضايا اتفاق انتقال السُّلطة





قال قيادي في الحرية والتغيير شهاب ابراهيم إن التحالف وضع تصورات لثلاث من قضايا الاتفاق النهائي التي ستبدأ بمؤتمر للعدالة الانتقالية الأسبوع المقبل.

وقال شهاب لـ “سودان تربيون”، أمس، إنهم “فرغوا من وضع تصورات لقضايا تفكيك بنية النظام السابق وأزمة الشرق والعدالة الانتقالية”. وأشار إلى عقد مؤتمر للعدالة الانتقالية الأسبوع المقبل بالتزامن مع ورشة عمل لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، في 3 يناير المقبل.

وأفاد بأن لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي جمدها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في أولى قراراته بعد تنفيذه انقلاباً في 25 أكتوبر 2021 أعمالها، ستقدم ورقة عمل حول تجربة نشاطها خلال ورشة العمل.

وكشف شهاب عن أن الحرية والتغيير تجري اتصالات مع قيادات الشرق هذه الأيام لوضع تصوراتهم حول الورشة، موضحاً أن اتفاق السلام وإصلاح قطاع الأمن والدفاع لم يكتمل التصور حولهم إلى الآن.

صحيفة السوداني