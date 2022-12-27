المحكمة تمهل الاتهام في قضية شركة تاركو للرد على طلب الدفاع





أمهلت محكمة جنايات الخرطوم شمال ممثل الاتهام عن الحق الخاص بنك الخرطوم في ملف محاكمة مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر، بمخالفات في مرابحات مالية من بنك شهير بالخرطوم فرصة للرد على طلب ممثل دفاع المتهم بإطلاق سراحه بالضمانة العادية، وفي مستهل الجلسة أمس الإثنين، رد ممثل دفاع المتهم على عدم رد ممثل الحق الخاص على طلبه بإطلاق سراح المتهم، حيث التمس محامي الاتهام عن الحق الخاص بنك الخرطوم الرد على طلب إطلاق سراح المتهم، وتم تحريك إجراءات البلاغ في جلسة الأمس وأن المتهم حبيس بأوامر النيابة، وعليه نرى أن فشل بنك الخرطوم رغم التزامه في الجلسة السابقة بالرد. وقال ممثل الاتهام عن الحق الخاص ببنك الخرطوم حاتم الوسيلة بأنه تحقيقاً للعدالة والمعاملة بالمثل لقد تقدمنا لطلب للمحكمة لإعادة أوراق هذا البلاغ بغرض إعادة التحري في تهمة مادة الثراء الحرام والأوراق المزورة، أما فيما يتعلق بطلب إطلاق سراح المتهم هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة خاصة، لأن هذا البلاغ لم يتم إعادة استجواب المتحري لتوضيح ما يدعيه البنك، أن هذه المرابحات صورية ومرابحات مخالفة للقانون وفيها غسيل أموال، إضافة إلى أنه لم يستمع المتحري من جهاز الأمن والمخابرات العامة والذي تحرى مع المتهم بصفته شاهد اتهام في هذا البلاغ، ولذلك مصر على إمهالنا للجلسة القادمة للرد على طلب إطلاق سراح المتهم، موضحاً بأنه حسب السلطات المخولة للمحكمة بموجب المادة ١٤٧ إجراءات من حقها تعديل التهمة أو الإضافة أو الحذف، ولذلك لا يكون هنالك سبب لإعادة أوراق الملف للنيابة. واختتم بأن المتهم حبيس منذ أكثر من خمسة أشهر وأن إجراءات سماع الدعوة قطعت شوطاً كبيراً، وأن إعادة الأوراق للنيابة لايسنده قانون والدليل وبذلك يتضرر موكلي.

الخرطوم ـ مثاني أشقر

صحيفة الحراك السياسي