خبير أرصاد : درجة الحرارة قد تصل (الصفر)





توقع خبير الأرصاد ـ المستقل، د. عوض إبراهيم ميرغني، استمرار موجة البرد التي تشهدها البلاد، لمدة (10) أيام، وقال: “ستكون من أشد موجات البرد منذ سنوات طويلة، لافتاً إلى أنها ستكون أكثر برودة بما يسمى، (منزلة الشورى)، وبعدها ستدخل (منزلة النعائم)، التي متوقع انخفاض درجة الحرارة أيضاً.

وأعلن عوض لـ(الحراك)، توالي انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، وقال ستصل ذروة البرد في الولاية الشمالية، والتي قال من المتوقع أن تصل لدرجة (الصفر)، في مناطق الشمالية الغربية (مثلث جبل عوينات)، على أن تصل (4) درجات في دنقلا، و(7) درجات في الفاشر والجنينة، بينما ربما تصل إلى (13) درجة مسجلة في الخرطوم، كما نوه عوض إلى أن الموجات القوية والعنيفة ستكون في نهاية شهري يناير وفبراير.

الخرطوم ـ مريم حسن

صحيفة الحراك السياسي