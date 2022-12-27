الخرطوم للأوراق المالية يغلق منخفضا عند 74009.505 نقطة





أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم الثلاثاء منخفضاً عند 74009.505 نقطة.

ومقارنة بتداول اليوم مع أمس فقد ارتفع حجم التداول من 7,085,244 جنيه الي 13,352,841 جنيه.وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 64,275 ورقة مالية إلي 203,790 ورقة مالية .وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 14 صفقات الى 5 صفقات.

وشهدت حركة الاسعار في قطاع البنوك والشركات استقرار اسعار اسهم بنك التضامن الاسلامي وانخفاض بنك النيل للتجارة والتنمية، وفي قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار استقرار أسعار صندوق البركة الاستثماري الرابع ( انجاز 4 ) وفي قطاع الشهادات الاستثمارية استقرار اصدارة واحدة من اصل اصدارة واحدة تم التعامل فيها.

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