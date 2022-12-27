الجيش: نقف خلف قيادتنا حتى تعبر البلاد هذه المرحلة الحرجة





شرف رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم بكلية القيادة والأركان احتفال تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم (٤٩) بحضور وزير الدفاع المكلف ورئيس هيئة الأركان ومدير عام قوات الشرطة ووالي ولاية الخرطوم وسفير المملكة الأردنية الهاشمية وأعضاء هيئة قيادة القوات المسلحة ونائب مدير جهاز المخابرات العامة، وكبار القادة ومدراء الإدارات والأفرع والكليات العسكرية، وقادة كليات القيادة والأركان بالأردن والسعودية وباكستان ومدير هيئة تطوير القوات المسلحة السعودية والملحقين العسكريين بالسودان، بجانب القادة السابقين لكلية القيادة والأركان.

وقام البرهان بتقليد أوسمة التفوق من الطبقة الثانية وتسليم شهادات التخرج للدارسين المتفوقين الوطنيين ومن الدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه قال نائب رئيس هيئة الأركان تدريب الفريق ركن عبد المحمود حماد حسين إن الكلية ظلت تتبوأ مكانة رفيعة بين الصروح التعليمية بالقوات المسلحة السودانية، مشيرا إلى تاريخها الممتد ودورها الرائد في مد أواصر التواصل مع جيوش دول محيطنا الأقليمي، كما أشار إلى نجاح فعاليات العام التدريبي بكافة وحدات القوات المسلحة، والتي سيتم ختامها بمهرجان الرماية السنوي بمنطقة النيل الأزرق العسكرية في يناير المقبل.

وأفاد أن المناسبة تأتي والبلاد تتنسم ذكرى الإستقلال و ثورة ديسمبر المجيدة، وتتطلع إلى تجاوز التحديات الماثلة.

وأكد عبدالمحمود أن القوات المسلحة ستظل المؤسسة القومية الأولى بالبلاد التي تنصهر فيها كافة مكونات أهل السودان بلا تمييز، وهي خط الدفاع الأول له تستند في ذلك على ماض مجيد وإرث تليد، مؤكداً أنها تقف صفا واحدا خلف قيادتها حتى تعبر البلاد هذه المرحلة الحرجة من تاريخها.

وقدم شكره للقيادة وهيئة الأركان على الدعم المستمر للتدريب ومساندة جهود ترقية وتطوير القوات المسلحة، كما تقدم بالشكر لهيئة التعليم بالكلية على جهودهم الواضحة في تأهيل الدورة المتخرجة.

يذكر أن الدورة (٤٩) قيادة وأركان ضمت دارسين من الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واليمن وباكستان وتشاد ومصر.

صحيفة الصيحة