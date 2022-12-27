تأثر أجواء سلطنة عُمان بأخدود جوي يستمر حتى الخميس المقبل





أشارت آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بسلطنة عمان إلى استمرار تأثر أجواء السلطنة بأخدود جوي اليوم ويستمر حتى صباح يوم الخميس 29 ديسمبر الجاري.

وأشار التنبيه الصادر عن الأرصاد الجوية العُمانية إلى استمرار تدفق السحب على محافظات مسندم، وشمال الباطنة ،وجنوب الباطنة، والبريمي، والداخلية، ومسقط ،والظاهرة، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، مع فرص هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا تؤدي لجريان الأودية والشعاب.

وأفاد التنبيه بأن تأثير الأخدود الجوي يستمر على محافظات شمال سلطنة عُمان غدا الأربعاء وصباح بعد غد الخميس، مع استمرار فرص هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا تؤدي لجريان الشعاب والأودية على محافظات مسندم، وشمال الباطنة ،وجنوب الباطنة ،والبريمي، والداخلية ،ومسقط ،والظاهرة ،وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، وستبدأ الحالة الجوية بالضعف التدريجي ابتداءً من يوم الخميس المقبل ، مع استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة حتى صباح يوم الخميس.

وذكر التنبيه أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة من 10 إلى 60 مليمترًا، تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان الشعاب والأودية وهبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها بين 15 و35 عقدة (30 – 70 كم/ الساعة). وارتفاع موج البحر على سواحل محافظة مسندم وبحر عُمان، ويتراوح أقصى ارتفاع له بين مترين وثلاثة أمتار، وانخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر أثناء هطول الأمطار.

ودعت هيئة الطيران المدني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

البيان