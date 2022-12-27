«مُفكرة» مساعد ديشامب تكشف سبب استبعاد بنزيما من كأس العالم





كشف جاي ستيفان مساعد ديديه ديشامب بالجهاز الفني لمنتخب فرنسا، كواليس قرار استبعاد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، من معسكر كأس العالم 2022، بقطر.

وبحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن المُفكرة الخاصة بمساعد ديشامب التي كان يدون فيها بعض الأحداث خلال فترة كأس العالم، كشفت عن كواليس القرار، حيث كتب فيها: “لسوء الحظ تعرض كريم بنزيما لإصابة عضلية، الفحوصات التي سيجريها ستؤكد إصابته في الفخذ، وسيغادرنا في وقت مبكر جداً صباح اليوم التالي إلى مدريد”.

وأضاف ستيفان في مفكرته: “نشعر بالأسف الشديد من أجله، لأن كأس العالم كانت هدفاً كبيراً لبنزيما، إنها ضربة قوية لمنتخب فرنسا، وذلك بالنظر إلى إمكانيات بنزيما، لكن ليس لدينا خيار آخر، يجب أن نتعامل بإيجابية حتى لا نفشل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلمات ستيفان تؤكد أن استبعاد بنزيما من معسكر منتخب فرنسا، جاء بقرار من ديشامب، الذي رفض استمراره في المعسكر بسبب الإصابة، للحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم الإضرار ببرنامج إعداد الفريق، خلال بطولة كأس العالم.

يذكر أن منتخب فرنسا خسر لقب كأس العالم 2022، بعد الخسارة من الأرجنتين بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3.

البيان