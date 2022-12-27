قواتٌ مُشتركةٌ لردع مجموعات مُسلّحة بولاية الجزيرة





أعلن رئيس شُعبة الاستخبارات العسكرية بولاية الجزيرة، العقيد عبد الرحيم محمد عبد الله، عن ضبط (1000) موتر مسروق وغير مقنن، و(200) عربة مخالفات مرورية و( 10) عربات بوكو حرام و(7) مواتر بوكو حرام و(7) طبنجات و(30) ذخيرة وقطعة كلاش و(2) جهاز تليسكوب أسلحة كبيرة.

وقالت قوة مشتركة عملت على تمشيط طريق “ميجر – حمدنا الله” حتى كوبري 36 طريق “الكجرة – الأحامدة – الدباسين العكرة”، وطريق “ميجر – كوبري الرقوة وكوبري 57″، مشيراً لارتكاز القوة المُشتركة وإجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق في عدد من المواقع.

ومن ثَمّ واصلت القوة تحركها على امتداد ميجر 77 حتى الكيلو 99 مروراً بطريق “ود المعاك – ود الهندي – درويش – ود النعيم برتبيل والمدينة عرب”، استغرقت 10 أيام.

وأضاف: تحرُّكات القوة كشفت عن خروج كميات كبيرة من العربات المسروقة والتي تم تخزينها في مواقع مُختلفة فور وصول المعلومات لهم.

صحيفة السوداني