



ارتفاع أسعار اللحوم، كشفت شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق خلال الفترة الماضية.

حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم

وقال محمد وهبة رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ ” فيتو”، إن ما تردد حول ارتفاع أسعار اللحوم مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن السوق في الوقت الحالي يشهد حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.

سبب استقرار أسعار اللحوم

وأضاف وهبة، أنه هناك حالة من الاستقرار تشهدها الأسواق منذ أشهر، بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أن سبب الاستقرار يأتي نتيجة طرح الحكومة للحوم بأسعار مخفضة أمام المواطنين عبر المنافذ التابعة لها في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد أن الأسواق تعاني من حالة ركود كبيرة، بسبب ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الماضية، نتيجة زيادة معدلات التضخم في البلاد،

وأوضح أن سعر لحم الكندوز تراوح ما بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو فى الأسواق، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 150 إلى 185 جنيهًا، وسجلت أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 145 إلى 165 جنيهًا، حيث تختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة.

احتياطي اللحوم الحية السودانية

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والتجارة الداخلية، قال إنه لدينا احتياطي من اللحوم الحية السودانية يكفى لمدة عام وبسعر 115 جنيهًا للكيلو”.

مخزون الدواجن المجمدة

أسعار اللحوم والدواجن، وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي” الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة “دي إم سي”: “لدينا احتياطي إستراتيجي من الدواجن المجمدة يكفى لمدة 7 أشهر”.

تحرك أسعار الدواجن واللحوم

وأكد وزير التموين: أن أسعار اللحوم والدواجن معرضة للزيادة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.

تصنيع اللحوم مخبريا

وفي سياق آخر، علق الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على ما تم تناوله من قيام الولايات المتحدة الأمريكية، بتصنيع اللحوم مخبريًا أو استزراع اللحوم، قائلا: ” الموضوع ليس بجديد والعالم فكر فيه من 90 عاما مضت ولكن التقدم التكنولوجي كان لا يسمح بهذا”.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”: ” هناك عبارة شهيرة جدا أطلقها تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في ذلك التوقيت وهى سنهرب من عدم تربية دجاجة كاملة، من أجل تناول ورك أو صدر من خلال زراعة هذه الأجزاء بشكل منفصل من خلال وسيط مناسب وكان ذلك بداية الأبحاث العلمية لذلك”.

وأوضح: ” فى عام 1998 تقدم عالم أمريكاني بطلب للحصول على براءة اختراع لإنتاج لحوم مستزرعة ولم تقبل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولكن فيما بعد حصل على هذه البراءة”، مضيفا: ” هناك شركتين أحدهما أمريكية وأخرى إسرائيلية يقومان بإنتاج اللحوم مخبريًا، ولكن تكلفة إنتاج اللحوم مخبريًا مرتفعة جدا”.

بوابة فيتو