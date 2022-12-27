الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم بثنائية على بورنموث في الشوط الأول





الدوري الانجليزي، أنهى فريق تشيلسي الشوط الأول متقدما على نظيره بورنموث 0/2، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب ستامفورد بريدج (معقل فريق تشيلسي)، ضمن لقاءات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز – البريميرليج.

الشوط الأول

شهد الشوط الأول سيطرة واستحواذا من جانب فريق تشيلسي، وحاصر الفريق اللندني الفريق الضيف في نصف ملعبه، وأسفر الضغط الهجومي لتشيلسي عن هدف مبكر للبلوز في الدقيقة 16 عن طريق كاي هافريتز.

استمر الضغط الهجومي لفريق تشيلسي في ظل حالة الارتباط التي سيطرت على لاعبي بورنموث بسبب هدف المبكر، ويسفر الهجوم المكثف لأصحاب الأرض عن الهدف الثاني عن طريق ماسون مونت في الدقيقة 24.

وأعلن جراهام بوتر مدرب تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، وجاء على النحو التالي:

كيبا، ريس جيمس، تياجو سيلفا، كاليدو كوليبالي، كوكوريلا، جورجينيو، دينيس زكريا، كريستيان بوليسيتش، ماسون ماونت، رحيم سترلينج، كاي هافيرتز.

ويتواجد على مقاعد بدلاء تشيلسي، كل من: بيتينلي- أزبيليكويتا- شالوباه- هومفريز- هال- شوكويميكا- جالاجار- هوتشينسون- أوباميانج.

ترتيب تشيلسي وبورنموث في الدوري الانجليزي

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز 14 برصيد 16 نقطة.

موقف تشيلسي وبورنموث

ويسعى تشيلسي للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري، بعد الخسارة في آخر 3 مباريات، من أجل الاقتراب أكثر من مراكز المقدمة، بينما يستهدف بورنموث الانتصار للابتعاد عن مراكز الخطر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

تشكيل بورنموث

بينما أتى تشكيل بورنموث كالآتي:

ترافرس، كوك، كيلي، ليرما، سولانكي، سميث، ستاسي، مور، سينسي، بيلينج، زيمورا.

القناة الناقلة للمباراة

وتنقل المباراة بين فريقي تشيلسي وبورنموث على قناة بي أن سبورتس المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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أرسنال يفوز على وست هام

وفي سياق آخر فاز آرسنال على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة أرسنال ووست هام في الدوري الإنجليزي

سجل وست هام الهدف الاول عن طريق ضربة جزاء سددها سعيد بن رحمه في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1 / 0 لصالح وست هام.

وفي الشوط الثاني عاد آرسنال وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق بايوكو ساكا وجابريل مارتينيلي ونكيتياه.

هذا الفوز واصل أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في مرمى أستون فيلا في الدقيقة 5 بعد تمريرة رائعة من روبيرتسون، وسجل فان دايك الهدف الثاني لليفربول في مرمى أستون فيلا في الدقيقة 37 من صناعة محمد صلاح، وسجل واتكنز الهدف الأول لأستون فيلا في مرمى ليفربول في الدقيقة 58 عن طريق رأسية قوية سكنت شباك أليسون، وسجل الهدف الثالث لليفربول بايشيتش في مرمى أستون فيلا في الدقيقة 81.

وتنتهي المباراة بفوز ليفربول على أستون فيلا بنتيجة ثلاثية مقابل هدف في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

العربيه نت