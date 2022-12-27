مرحلة جديدة من التعاون في البترول بين الخرطوم وجوبا





كشف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو، عن بحث قضايا تنفيذ اتّفاقية جوبا لسلام السودان، اتّفاق السلام الموقّع بين الأطراف بدولة جنوب السودان، وسبل تسهيل نقل بترول دولة الجنوب عبر السودان.

والثلاثاء، عاد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، بعد زيارةٍ رسمية إلى جوبا، استغرقت يومًا واحدًا.

وقال حميدتي في تصريحاتٍ صحافية، إنّ الزيارة تهدف لدعم قضايا السلام بالبلدين وتأمين الحدود.

وأضاف” المباحثات الرسمية المشتركة، تناولت قضايا الأمن القومي للبلدين، وفتح المعابر، وتمّ الإتفاق على إزالة المعوقات التي تواجه السودانيين المقيمين بدولة الجنوب، ومعاملتهم أسوة باخوتهم في دولة الجنوب”.

باج نيوز