رامز جلال يطرح تريلر فيلم أخي فوق الشجرة (فيديو)





رامز جلال، طرح الفنان رامز جلال تريلر فيلمه الجديد “أخي فوق الشجرة”.

وعلق رامز جلال على التيلر في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: بسم الله توكلنا على الله والله المستعان.. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله صاحبه وسلم.. تريلر فيلم أخي فوق الشجرة، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

بسم الله توكلنا علي الله والله المستعان .. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله صاحبه وسلم🤲 ..

تريلر فيلم #أخي_فوق_الشجرة وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر❤ pic.twitter.com/dPWEiiD9nJ — Ramez Galal (@ramezgalal) December 27, 2022

فيلم أخي فوق الشجرة

وتدور قصة فيلم أخي فوق الشجرة حول قصة حب قوية تجمع كلا من الفنان رامز جلال، والفنانة الشابة تارا عماد، ويدور العمل في إطار رومانسي كوميدي، وتحدث العديد من المشاكل التي تعرقل حياتهم.

كما يعد فيلم نصي الحلو هو التعاون الرابع بين المؤلف لؤي السيد ورامز جلال، إذ تعاونا سويًا في فيلم أحمد نوتردام، ورغدة متوحشة، وآخرهما كان فيلم سبع البرومبة.

فريق أخي فوق الشجرة

ويشارك في بطولة فيلم “أخي فوق الشجرة” مع رامز جلال كلًا من الفنانة السورية نسرين طافش، والفنان حمدي الميرغني، والفنانة الشابة تارا عماد، الكوميديان محمد ثروت، ونجمة مصر مصر الفنانة ويزو وعدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم