شاهد بالفيديو.. بعد أن قدم معها وصلة رقص.. حارس المريخ السوداني السابق يبكي في حفل زفاف إبنته





اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والعربية بمقطع فيديو بطله أحد عمالقة حراسة المرمى وأحد أساطير كرة القدم في الوطن العربي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد احتفل عصام الحضرى، حارس مرمى المنتخب المصري الأسبق ونادي المريخ وعدد من الأندية الصرية السابق ومدرب حراس المنتخب الأولمبى، بزفاف كريمته شاهنده فى حفل كبير بأحد الفنادق بالقاهرة.

وظهرت شاهنده، ابنة عصام الحضري، بفستان أبيض مرصع بالألماس، بينما تألق العريس ببدلة بيضاء، وارتدى الحضرى بدلة سوداء.

حارس مرمى المنتخب الوطنى السابق، عصام الحضرى، ظهر وهو يرقص رفقة ابنته شاهندة، على أغنية “بنتى وحبيبتى” لينهمر بالبكاء على الفور خلال مشاركتها الرقص، فى مشهد مؤثر أمام الحضور.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين