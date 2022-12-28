جامعة الخرطوم تصدر بيانًا





تقول الجامعة إنّها حريصة على طلابها والسعي لمعالجة كل مشاكلهم بما فيها المادية بالبحث عن الحلول المتاحة.

أعلنت جامعة الخرطوم، عن عدم حرمان أيّ طالبٍ من المرشّحين للقبول بالجامعة من مواصلة تعليمه بسبب الرسوم الدراسية المتعلّقة بوضع أسرته الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، الأربعاء، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت الجامعة إنّ الرسوم الدراسية التي أقرّتها اللجنة العليا لطلاب المستوى الأوّل كما هي دون تخفيضٍ.

وكشفت عن تشكيل لجنة بعمادة شؤون الطلاب ولجنة عليا مركزية لاستئناف الطلبات وذلك بخصوص النظر في حالات الطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم كلّ على حدة وذلك بتقديم كل المستندات التي تبين الوضع الاقتصادي لولي أمر الطالب حتى يتسني لها اتخاذ القرار المناسب بالتخفيض أو الإعفاء أو حتى دعمه ماديا خلال سنوات الدراسة.

وأضافت” تؤكّد إدارة الجامعة لطلاب المستوى الأول المرشحين للقبول بجامعة الخرطوم أنّ فترة التسجيل خمسة عشر يومًا اعتبارًا من الأحد 18 ديسمبر وبعد ذلك سيتمّ إرجاع قوائم الطلاب المرشّحين الذين لم يكملوا إجراءات تسجيلهم بالجامعة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار أنّ المرشح لن يعتمد طالبًا إلاً بعد إكمال إجراءات التسجيل”.

باج نيوز