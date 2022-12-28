الهلال والمريخ يضعان اللمسات الأخيرة قبل ديربي الخميس





يضع فريقا الكرة بالهلال والمريخ مساء اليوم الأربعاء، اللمسات الأخيرة لمواجهة القمة التي تجمعهما مساء غد الخميس بملعب الجوهرة الزرقاء لحساب الجولة “17” من مسابقة الدوري الممتاز.

واختار المدير الفني الكونغولي فلوران ايبينجي فرض الهدوء على التدريبات الأخيرة لفريقه قبل القمة في مُحاولة لزيادة التركيز على العامل النفسي والمعنوي مع لاعبيه، إلى جانب علاج سلبيات الجولات الأخيرة ووضع خطة الديربي بعيداً عن الأعين.

بالمقابل، واصل المريخ تحضيراته بشكل طبيعي بملعب وادي النيل، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين باستثناء المصاب محمد الرشيد، إلى جانب بخيت خميس الذي ينتظر أن ينضم للتدريبات الجماعية للفريق بعد نهاية مباراة القمة.

وعمل الطاقم الفني على زيادة جاهزية الثنائي التش وكرشوم بعد عودتهما مؤخرا من إصابات أبعدت الأول لأكثر من عام والثاني لأكثر من شهرين باعتبارهما من العناصر المؤثرة في توليفة الفريق، إلى جانب وضع برنامج خاص للثنائي السماني الصاوي ورمضان عجب بالنظر للخبرة الكبيرة التي يمتلكانها في مباريات القمة.

صحيفة الصيحة