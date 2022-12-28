هل فشلت صفقة انتقال رونالدو للنصر بسبب ابنه؟





أثارت عودة كريستيانو جونيور ابن اللاعب البرتغالي رونالدو إلى أكاديمية ريال مدريد، حالة من الجدل بين الجماهير، حول مصير والده وهل سينتقل لفريق النصر أم لا.

وذكرت تقارير صحفية أن رونالدو بات على أعتاب الانضمام إلى نادي النصر لمدة موسمين براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو.

ولكن االصحفي الإسباني إيدو كورناغو كشف عن عودة كريستيانو جونيور ابن رونالدو إلى أكاديمية ريال مدريد في مفاجأة قد تعني عدم انتقال والده إلى المملكة من أجل اللعب للنصر.

ورأى البعض أن ذلك إشارة محتملة لعودة رونالدو الأب إلى قلعة “سانتياغو برنابيو” معقل ريال مدريد، أو ربما تواجده في إسبانيا من أجل اللعب لفريق آخر هناك.

صحيفة المرصد