بسبب ميسي.. بوسكيتس يغير خطته مع برشلونة





أكدت تقارير صحفية، أن سيرخيو بوسكيتس قائد برشلونة، يفكر في تمديد عقده مع الفريق الكتالوني، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن بوسكيتس يرفض تمديد عقده مع برشلونة، ويقترب من الانتقال للعب في الدوري الأمريكي عن طريق بوابة نادي انتر ميامي.

وبحسب صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن بوسكيتس غير خطته، وأصبح يفكر بالبقاء مع برشلونة وتجديد عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك محادثات جمعت بين بوسكيتس وتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة كان لها تأثيراً كبيراً على اللاعب بخصوص تغيير خطته، مؤكدة أن اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، جعلت بوسكيتس يغلق الباب أمام اللعب بالدوري الأمريكي حالياً، لاسيما أنه كان يخطط للعب بجوار ميسي في انتر ميامي.

وكان بوسكيتس أعلن اعتزاله الدولي، بعد المشاركة مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2022، التي ودعها الماتادور من دور الـ 16، على يد منتخب المغرب.

البيان