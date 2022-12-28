وفاء مكي: معنديش مصدر رزق وعملت استغاثة للرئيس السيسي





وفاء مكي ، تحدثت الفنانة وفاء مكي عن الظروف الصعبة التي تمر بها خلال الفترة الحالية بسبب قلة مشاركتها في الأعمال الفنية.

وفاء مكي

وقالت الفنانة وفاء مكي :” مفيش حد كلمني عشان يساعدني وأنا ليس لدي مصدر رزق ولكني بحصل علي معاش من النقابة حوالي 3 آلاف جنيه.

وأضافت “وفاء”:” وكنت قد أخذت قرضا من البنك 31 ألف جنيه ويخصم من المعاش لمدة 7 سنوات وعدى منهم حوالي عامين ونصف، وأنا بطالب أني أرجع اشتغل مش أكتر، وهذا دور النقابة مع العلم أنني طلبت من النقابة فرصة عمل لي، ولكن لا حياة لمن تنادي، علشان كدا أنا عملت استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي الأب والأخ والسند لكل المصريين لأني ماعنديش حد تاني أبلغه صوتي.

بوابة فيتو