الخطيب يتحرك لتحقيق رغبة شاب من ذوي الهمم بعد مناشدته الرئيس السيسي





كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تحرك الإدارة الحمراء لتحقيق رغبة الشاب محمود من ذوي الهمم باللعب في القلعة الحمراء.

توجيه الكابتن محمود الخطيب

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج”صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: تواصلنا مع الشاب محمود الذي طلب من الرئيس السيسي اللعب في النادي الأهلي، والكابتن محمود الخطيب كلف بإنشاء لجنة للتواصل مع المشرف علي مبادرة قادرون باختلاف وسوف يتم استقبال الشاب محمود في النادي بكل رعاية كريمة غدًا.

بطاقة عضوية شرفية للشاب محمود

وأضاف:”نقدم كل الخدمات الرياضية لأصحاب الهمم التي تمكنهم في المشاركة بالألعاب المحترفة، ومن المقرر إصدار بطاقة عضوية شرفية للشاب لمحمود وسيكون واحد من اسرة اعضاء النادي، وبعد ذلك سيتم تقييم مستوي مهارته وفقا لمرحلته العمرية لتحديد خطة التدريب لتحقيق طموحه من خلال مؤسسة النادي الأهلي”.

أخبار الأهلي، كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كلًّا من خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، والكابتن عجمي، رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور ياسر داوود، رئيس جهاز ألعاب القوى، باستقبال الشاب محمود أحمد من أصحاب الهمم وبطل ألعاب القوى لتحقيق رغبته في ممارسة رياضته المفضلة داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي حرص اليوم على لقاء ذوي الهمم لمساندتهم وتلبية احتياجاتهم ورفع معنوياتهم.

طلب الشاب من السيسي

طلب أحد الشباب من ذوي الهمم من الرئيس عبد الفتاح السيسي اللعب في النادي الأهلي وأجاب الرئيس قائلا: متدخلنيش مع الخطيب.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا الحكومة بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس السيسي أيضًا بإدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخرًا، في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه لإنتاج الأطراف الصناعية.

وصدق الرئيس على إنشاء صندوق ” قادرون باختلاف ” لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس الماضي، لدعمهم في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم إذ أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي أول صندوق لدعم ذوى الإعاقة تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت اسم “صندوق عطاء” والذى يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية

بوابة فيتو