الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتخطى تريليون ريال





تخطى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، عتبة التريليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2022، بعدما زاد بمقدار 22.4 مليار ريال عمّا كان عليه بنهاية العام الماضي.

رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر

أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) اليوم، أن صافي وضع الاستثمار الدولي داخل المملكة، والذي يشمل الاستثمار الدولي واستثمارات الحافظة واستثمارات أخرى، بلغ في نهاية سبتمبر 2.42 تريليون ريال، بزيادة قدرها 103 مليارات ريال عن 2021.

تطوير خطط واستراتيجيات شاملة

وضخت السعودية على مدى السنوات الماضية مئات المليارات في مشروعات جديدة، من “نيوم” إلى مشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية وغيرها، وأنجزت جزءًا كبيرًا من مشروعات تطوير البنية التحتية، وهي اليوم تتطلع لقطف ثمار تلك الاستثمارات عبر تطوير خطط واستراتيجيات شاملة، مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعية والاستراتيجية السياحية وغيرهما، بما يتضمن إقامة مشروعات إنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف المجالات، من معامل الهيدروجين الأخضر والأزرق، إلى مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية، وصولًا إلى المشروعات السياحية وغيرها.

قوة استثمارية كبرى

خلال إحدى جلسات ملتقى الميزانية 2023 هذا الشهر، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن “الاستثمار حاضر في كل زوايا رؤية المملكة 2030.. وإحدى ركائز الرؤية أن تكون المملكة قوة استثمارية كبرى على مستوى العالم”.

العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية

ترتبط مصر والسعودية بعلاقات استراتيجية، والتى تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، كما أن العلاقة الوطيدة التي تربط قيادتي البلدين تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في جميع المجالات

جاء ذلك فى الوقت الذى تبذل فيه الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم لتعزيز التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار، معربة عن أملها أن تسهم هذه الجهود إيجابيًا في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وخلق تعاون صناعي وتجارى مشترك يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية.

بوابة فيتو