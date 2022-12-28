الهلال بالأزرق والأبيض والمريخ بالأحمر الكامل وفئات عالية لمباراة “القمة”





انعقد ظهر اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد السوداني لكرة القدم، الاجتماع الفني لمباراة الهلال والمريخ المقررة غداً الخميس في الدوري الممتاز.

وسيرتدي المريخ الأحمر الكامل والهلال بالأزرق والأبيض وتنطلق المباراة عند السادسة والنصف مساءً.

وتم تحديد فئات عالية لدخول المباراة على النحو التالي: “المقصورة 30 ألفاً، الوسطى 10 آلاف، الشرقية 5 آلاف، الجانبية 2 ألف جنيه”.

وتقرّر أن يكون دخول جماهير المريخ عبر البوابات “1-4-6-8”.

صحيفة الصيحة