أبرزهم إنزو وأنتوني ولياو وجافي.. نجوم حققوا طفرة في قيمتهم السوقية خلال 2022





مع وصول عام 2022 إلى نهايتة، حافظ الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلنج هالاند بجدارة على موقعي الصدارة والوصافة في قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في العالم، فيما شهد هذا العام طفرة في القيمة السوقية للعديد من اللاعبين.

وساهمت بطولة كأس العالم بشكل كبير في ارتقاء القيمة السوقية للعديد من اللاعبين خاصة اللاعبين الشباب الذين تركوا بصمة حقيقية في البطولة.

وحافظ مبابي /23 عاما/ مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي على موقعه في صدارة القائمة بقيمة سوقية بلغت 180 مليون يورو، كما عزز هالاند /22 عاما/ مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي موقعه في مركز الوصافة بهذه القائمة رافعا قيمته السوقية إلى 170 مليون يورو بفارق 50 مليون يورو عن البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، والذي يحتل المركز الثالث بالقائمة.

وبرغم هذا، أشار تقرير لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والأندية إلى أن 6 لاعبين آخرين كانوا أكثر الرابحين من حيث القيمة السوقية في 2022 حيث ارتفعت القيمة السوقية لكل منهم أكثر من 50 مليون يورو كما ارتفعت القيمة السوقية للعديد من اللاعبين الآخرين بمقادير مختلفة أقل من هذه القيمة.

ويأتي في مقدمة أكثر الرابحين على مستوى القيمة السوقية في 2022 اللاعب الأرجنتيني الشاب إنزو فيرنانديز لاعب بنفيكا البرتغالي، والمتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال 2022، حيث ارتفعت قيمته السوقية في هذا العام من 5 إلى 55 مليون يورو.

كما ارتفعت القيمة السوقية للمدافع الكرواتي جوسكو جفارديول من 25 إلى 75 مليون يورو، وبالنسبة للبرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ارتفعت قيمته السوقية إلى 75 مليون يورو وللبرتغالي رافاييل لياو مهاجم ميلان إلى 85 مليون يورو بعدما أثبت اللاعب جدارته في الموسم الماضي وفاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي اثر قيادته ميلان للفوز باللقب للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

كذلك ارتفعت القيمة السوقية للاعب الفرنسي الدولي أوريلين تشواميني المنضم لريال مدريد الإسباني في صيف هذا العام، والذي قدم أداء مميزا مع منتخب بلاده في مونديال 2022 إلى 90 مليون يورو وهي نفس القيمة السوقية التي ارتقى اليها اللاعب الإسباني الشاب جافي بعد أداء راق مع برشلونة والمنتخب الإسباني خلال 2022 .

وإلى جانب هؤلاء اللاعبين، كانت هناك نخبة أخرى من أكثر الرابحين في 2022 على مستوى القيمة السوقية مثل المهاجم الشاب جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، والذي ارتفعت قيمته السوقية بأكثر من 45 مليون يورو، واللاعب الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند، والذي ارتفعت قيمته السوقية بأكثر من 35 مليون يورو.

كما ضمت قائمة أكثر الرابحين على مستوى القيمة السوقية لاعبين مثل داروين نونيز ولويس دياز نجمي ليفربول الإنجليزي وفيل فودين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وبوكايو ساكا لاعب مهاجم أرسنال والمنتخب الإنجليزي.

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