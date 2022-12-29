رفض ظهور وكيل نيابة في قضية منزل الطائف الشهيرة





رفضت هيئات دفاع المتهمين فى قضية منزل الطائف، بصورة مفاجئة، ظهور رئيس النيابة العامة د. الطاهر عبد الرحمن أمام المحكمة لترؤس هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية.

ويحاكم على ذمة القضية عسكريون وقيادات سابقين بالجيش بجانب وزير أسبق بالحكومة المبادة.

وأرجعت هيئات دفاع المتهمين امام المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر، رفضها ظهور رئيس النيابة العامة د. الطاهر عبد الرحمن أمام المحكمة لترؤس هيئة الاتهام عن الحق العام فى الدعوى الجنائية، لتحريه مع عدد من المتهمين من بينهم المتهم (25) بيومية التحري.

من جانبه، أعلن وكيل النيابة د. عبد الرحمن الطاهر رئيس هيئة الاتهام، تمسكه بظهوره لتمثيل الاتهام في القضية لظهوره عدة مرات امام المحكمة ممثلاً للاتهام دون تحريك الدفاع اعتراضه على ذلك، كما انه لم يتحر في البلاغ وانما كان مشرفا للتحري وفق سلطات النيابة التي كفلها له القانون.

من جهتها، قررت المحكمة الفصل في طلب استبعاد ورفض ظهور وكيل النيابة لتمثيل الاتهام في الجلسة القادمة.

صحيفة الصيحة