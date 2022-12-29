أنشيلوتي: كريم بنزيمة سيظهر كل ما لديه مع الريال في الفترة المقبلة





قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم ،إن المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة “سيظهر كل إمكانياته المهارية ” في الفترة المتبقية من موسم الفريق الملكي بعد المشكلة التي تعرض لها مع مسؤولي منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة.

وتوج بنزيمة بجائزة (الكرة الذهبية)، المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” كأفضل لاعب في العالم هذا العام في أكتوبر الماضي، بعد أن سجل 44 هدفاً في 46 مباراة خلال موسم 2021 – 22، ليساهم في تتويج الريال بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، فقد عانى بنزيمة من مشاكل الإصابة هذا الموسم وغاب عن كأس العالم مع منتخب فرنسا ،بعد استبعاده بسبب مشكلة في الفخذ عشية افتتاح البطولة.

وأعلن بنزيمة /35 عامًا/ اعتزاله اللعب الدولي، بعدما قرر ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عدم إعادته لقطر، بعد تأهل الفريق للأدوار الإقصائية للمونديال، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح.

مع استئناف الريال مبارياته في الدوري الإسباني، حيث يواجه بلد الوليد غدا الجمعة، يعتقد أنشيلوتي أن بنزيمة سيتعافى من انتكاسات هذا الموسم لمساعدة ناديه على التنافس على الألقاب مرة أخرى.

وقال أنشيلوتي للصحفيين في مؤتمر صحفي قبل المباراة اليوم الخميس “لقد استعادنا بنزيمة وهذا أمر جيد. لقد عاد في 10 ديسمبر الجاري”.

وأوضح أنشيلوتي “لقد بدأ العمل مع الفريق، ولعب 30 دقيقة ثم 45 دقيقة في مباريات ودية وهو يؤدي بشكل جيد وبحماس كبير”.

وأضاف المدرب الإيطالي “إنه يدرك أن النصف الأول من الموسم لم يكن جيدًا بالنسبة له ويريد إظهار قدراته في النصف الثاني. سيقدم كل ما لديه من جودة في هذا الجزء من الموسم”.

ويتطلع ريال مدريد للتتويج بالألقاب رغم جدول مبارياته المزدحم خلال الفترة المتبقية من الموسم، حيث لا يزال يتنافس في كأس الملك والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، بخلاف الدوري الإسباني.

ويحتل الريال المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، الذي توج به في الموسم الماضي، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر).

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