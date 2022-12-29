ياسمين عز: جورجينا بتخنصر من وراء رونالدو وقرر يقللها المصروف (فيديو)





قالت الإعلامية ياسمين عز:”مفيش نصيحة بقولها لعارضة الأزياء جورجينا ومبتعملش بيها وآخرها جابت هدية لكريستيانو رونالدو وجابتله عربية”.

نصائح ياسمين عز لجورجينا

وتابعت خلال برنامج “كلام الناس” المذاع علي قناة “ام بي سي مصر”:”أقول للمشككين عرفتوا إن كلامي بيوصل لجورجينا وبتعمل به، أظن ان الست بقالها أسبوعين مجرد ما اقولها الكلمتين من هنا تنفذهم علطول، وانا بحب الستات اللى بتسمع الكلام”.

وأضافت:”احقاقا للحق جميل ان جورجينا تبدأ تهتم بالجامعة الأسرية وتلم العيال وأبوهم في البيت وتحتفل بيهم احتفال جميل ولكن ملهوش لازمة الشو لإن المثل بيقول داري على شمعتك تقيد ومش فاهمة ليه لحد دلوقتي جورجينا مش عايزة تتعلم من الست انتونيلا مرات ميسي اللى جابت لميسي هدية ولكن لا حد شافها ولا حد سمع الموضوع علشان هي ست فاهمة وعارفة ان العين فلقت الحجر ودبحت، وهي عايزة تداري علي جوزها، ومش عارفة ليه يا جورجينا الشو عايزة تحرجي رونالدو قدام الناس وانك جايبة عربية بالشئ الفلاني وهو برضو مش معبرك ومش عايز يتجوزك”.

موقف رونالدو من جورجينا

وأكملت:”رونالدو مش سهل ودماغه توزن بلد، وجو الفيونكة الحمراء اللى عملته جورجينا علي العربية مش هياكل معاه لأنه عارفه ان ده كله من فلوسه، ومش بعيد تبدأ تجيبله حاجات تانية فهو يبدأ يقلل من مصروف البيت لأنه عرف انها بتخنصر من وراه، وغالبا رونالدو كان سايبلها فلوس كتير علشان تنزل تشتري لعيالها لبس العيد فهي استرخصت ونزلت جابت لهم اي لبس وده واضح في اللبس الى اتنشر وعملت لقطة العربية”.

جورجينا تهدي سيارة رودريجيز لـ رونالدو

سيارة كريستيانو رونالدو، أهدت جورجينا رودريجيز، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيارة رولز رويس Boat Tail التي يصل نحو سعرها 28 مليون دولار بمناسبة أعياد الميلاد.

وتعد رولز رويس من قوائم أغلى السيارات في العالم والسيارة هي واحدة من 3 نسخ فقط أبدعتها شركة رولز رويس في تلك الفئة، ما يوفّر خصوصية وتفرد لمالكها، استلهمتها من اليخوت الفاخرة.

سيارة كريستيانو رونالدو

والسيارة مصنوعة يدويًا من ألواح الألومنيوم، مكتملة بأسطح من خشب الجور ولمسات من الذهب الوردي ومنطقة نزهة مدمجة.

وتحتوي السيارة على 4 مقاعد، ويبلغ طولها 5.90 متر، مع جزء خلفي على شكل سطح يخت.

بوابة فيتو