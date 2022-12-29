وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن 82 عاما





توفى أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن 82 عاما، وأعلنت ابنته عبر حسابه على انستغرام، قائلة:”نحبك بلا حدود، ارقد في سلام”

وتم إدخال بيليه إلى المستشفى في ساو باولو في 29 نوفمبر، وكانت قد تمت إزالة ورم من قولون بيليه في سبتمبر 2021، لكن أُعيد إدخاله إلى المستشفى الشهر الماضي.

وإدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، يعتبر على نطاق واسع أعظم لاعب في تاريخ البرازيل، وقد تمكن من مشاهدة مشوار منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في قطر، على الرغم من وجوده في المستشفى.

انطلق إلى الساحة العالمية عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما في كأس العالم عام 1958، وساعد البرازيل في تحقيق أول نجاحاتها الخمسة القياسية، قبل أن يفوز أيضا بكأس العالم عامي 1962 و1970 مع المنتخب الوطني.

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