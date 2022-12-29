“مجلس البجا” يُقرِّر إغلاق مكاتب “العدل والمساواة” بالبحر الأحمر





أصدر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلة “جناح أدروب”، قراراً يقضي بإغلاق مكاتب حركة العدل والمساواة السودانية بولاية البحر الأحمر، احتجاجاً على ملاحقة أحد قادته البارزين قضائياً.

وأشار المجلس في منصّته على (فيسبوك)، إلى أن أوبشار امتثل لأوامر النيابة، وسلّم نفسه لسلطات القسم الأوسط بمدينة بورتسودان وسط حشد من مناصري الكيان.

وكشف أوبشار عقب التحقيق- طبقاً للمجلس- بأن البلاغ المُدوّن ضده، تقف وراءه وزارة المالية.

ويجلس رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، على سدّة وزارة المالية، منذ تعيينه في فبراير 2021 ضمن وزراء الحكومة المدنية المعزولة بقيادة المدنيين.

صحيفة الصيحة